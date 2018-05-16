Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру

MForum.ru
16.05.2018,
В рамках специального мероприятия в Пекине компания HMD Global представила смартфон Nokia X6. Продажи устройства начнутся 21 мая по цене от 1299 юаней ($204).
Nokia X6 оснащен 5,8-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (2280х1080 точек, 19:9, с вырезом в стиле iPhone X) c защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, а его «сердцем» стал чипсет Snapdragon 636 с 8-ядерным процессором. В части объема ОЗУ и встроенной памяти Nokia X6 будет выпускаться в трех вариантах: 4+32, 4+64 и 6+64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 256 Гб.
Тыловая камера Nokia X6 сочетает 16 Мп RGB-сенсор (апертура f/2.0) с 5 Мп монохромным сенсором (апертура f/2.2). Фронтальная камера представлена 16 Мп сенсором с размером пикселя 1 мкм, апертурой объектива f/2.0 и поддержкой разблокировки по лицу. Традиционно для последних новинок для улучшения фотографий служат алгоритмы с элементами искусственного интеллекта. Также доступна функция Bothie, при которой одновременно задействуются фронтальная и тыловая камеры.
В активе Nokia X6 присутствуют 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C и аккумулятор емкостью 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут). Выпускаться новинка будет в черном, синем и серебристом цветах. Вариант 4+32 Гб оценен в 1299 юаней, 4+64 – 1499 юаней, а топовая версия 6+64 Гб обойдется 1699 юаней. Информация о доступности Nokia X6 за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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