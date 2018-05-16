Реклама. Пресс-релиз: «Скоро все заговорят» - новая рекламная кампания и главный герой «Билайн»

MForum.ru
16.05.2018,
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и креативное агентство Contrapunto создали новую рекламную кампанию тарифов «ВСЁмоё!». Кто будет ее главным героем – компания пока держит в секрете.
Масштабную кампанию предвосхищают короткие ролики-тизеры, которые стартовали на телевидении и онлайн-каналах 14 мая. Зрителям остается угадать, кто станет ее главным героем и каким возможностям тарифов «ВСЁмоё!» она будет посвящена.
Это будет уже вторая рекламная кампания в поддержку тарифной линейки «ВСЁмоё!». Первая, с Сергеем Светлаковым в главной роли, подчеркивает одно из ключевых преимуществ продукта — обмен минут и смс на гигабайты и наоборот без доплат в тарифах «ВСЁмоё!».
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «Пока мы не хотим раскрывать все козыри нашей новой рекламной кампании. Могу сказать, что это будет совершенно новый герой и новая яркая, масштабная история. А о чем «скоро все заговорят» - вы узнаете уже в самое ближайшее время».
Премьера ролика на федеральном ТВ и онлайн-каналах состоится 21 мая 2017 года. В рамках самой кампании также планируются прероллы в цифровых каналах, интернет-баннеры и другие площадки для продвижения.
Посмотреть ролики-тизеры можно здесь:
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