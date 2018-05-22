Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury

22.05.2018, MForum.ru

Компания Samsung представила в Китае смартфон Galaxy S Light Luxury. В более ранних утечках эта новинка фигурировала как Galaxy S8 lite. Аппарат получил экран диагональю 5,8 дюйма при разрешении 2220х1080 точек, а «сердцем» его аппаратной платформы стал Snapdragon 660.

разрешении 2220х1080 точек, а «сердцем» его аппаратной платформы стал Snapdragon 660. Объем ОЗУ Samsung Galaxy S Light Luxury составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Тыловая камера одиночная, с 16 Мп сенсором, апертурой объектива f/1.7 и поддержкой записи 4К-видео при 30 fps, но без системы оптической стабилизации. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy S Light Luxury составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч с быстрой зарядкой через USB Type C. Из прочего отметим защиту от влаги по классу IP68, 3,5 мм аудиоразъем, FM-радио, выделенную кнопку Bixby и входящие в комплект поставки наушники AKG. Цена Samsung Galaxy S Light Luxury в Китае составит $625.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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