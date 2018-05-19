RFID: Метки RFID появятся на медицинских картах пациентов

MForum.ru
19.05.2018,
В одной из поликлиник Москвы начался пилотный проект по оснащению медкарт метками радиочастотной идентификации. Идея маркировки в том, чтобы попробовать справиться с одной из постоянных проблем государственных поликлиник - теряющимися при перемещениях медицинскими картами: они то “застрянут” в кабинете врача, то попадут не на ту полку в регистратуре.
В рамках пилота помечено шесть тысяч медкарт. Оснащение карты меткой занимает около минуты. В дальнейшем перемещения карты отслеживается с помощью ручных RFID-сканеров. Из текста информационного сообщения не ясно - как это поможет найти пропавшую карту. Источник.
Метки, конечно, могут помочь быстрее находить карту, стоящую на полке в регистратуре. Вот только идея усовершенствования работы с бумажными картами порочна сама по себе, ну как можно в XXI веке продолжать работать с бумажными картами, а не с цифровыми медицинскими картами, как работают некоторые частные клиники в России и многие медицинские учреждения в развитых странах.
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© Алексей Бойко,
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