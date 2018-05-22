Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8

MForum.ru
22.05.2018,
Компания Samsung пополнила J-серию несколькими новыми устройствами. Samsung Galaxy J6 и Galaxy J8 получили SuperAMOLED-экраны в стиле Infinity Display и соотношением сторон 18,5:9.
Старшая модель Samsung Galaxy J8 оснащена 6-дюймовым дисплеем разрешением 1480х720 точек, чипсетом Snapdragon 450, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой с 16 и 5 Мп сенсорами, 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором емкостью 3500 мАч. ОС – Android Oreo.
Диагональ экрана середнячка Samsung Galaxy J6 составляет 5,6 дюйма (при разрешении 1480х720 точек). Спецификации новинки включают в себя 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, тыловую 13 Мп и фронтальную 8 Мп камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС также Android Oreo.
Самая простая модель новой линейки, Samsung Galaxy J4 оснащена 5,5-дюймовым экраном разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также АКБ емкостью 3000 мАч. В отличие от более старших моделей линейки, дактилоскопический сенсор в Samsung Galaxy J4 размещен на передней панели. Изначально новинки появятся в Индии, Пакистане и ряде других азиатских рынках, причем в зависимости от рынка их спецификации могут немного варьироваться.
© Антон Печеровый,
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