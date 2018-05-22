Слияния и поглощения: «Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security

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Слияния и поглощения: «Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security

22.05.2018, MForum.ru

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«Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб.

Стратегический вектор развития ПАО «Ростелеком» состоит в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества, неотъемлемой частью которых являются сервисы информационной безопасности (ИБ).

«За последние годы сервисы кибербезопасности «Ростелекома» получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз. Вместе с тем, для формирования лидирующего игрока на рынке требуются собственные технологические компетенции, профессиональная слаженная команда, показавшая высокие результаты работы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Мы считаем, что сделка по покупке Solar Security – это ценное приобретение, и мы рассчитываем на успешное продолжение развития бизнеса Solar Security в составе ГК «Ростелеком» с опорой на наши ресурсы, – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Сделка с Solar Security позволяет «Ростелекому» быстро решить поставленные задачи и моментально нарастить присутствие на рынке за счет уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов».

Существующие ИБ-сервисы «Ростелекома», равно как и человеческие ресурсы, войдут в состав Solar Security, что позволит сформировать единый центр компетенций по вопросам кибербезопасности. Solar Security будет отвечать за развитие существующих продуктов и сервисов, а также реализацию внешних проектов ПАО «Ростелеком» по защите корпоративного и государственного сектора. На базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность будет включать три направления – сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.

Первое направление представляет собой набор сервисов информационной безопасности первого и лидирующего в России коммерческого центра по защите от киберугроз Solar JSOC, интегрированных с ИБ-сервисами «Ростелекома». Среди них мониторинг и реагирование на инциденты, расследование инцидентов, эксплуатация систем ИБ, контроль защищенности, защита внешних интернет-сервисов, предоставление инфраструктурных ИБ-решений из облака, а также многое другое. Второе направление включает создание новых технологий и продуктов кибербезопасности, а также развитие и продвижение существующих решений Solar Security, обеспечивающих контроль коммуникаций сотрудников (DLP), автоматизацию контроля и управления правами доступа (IGA) и проверку защищенности исходного кода (SAST).

В рамках третьего направления Solar Security возьмет на себя разработку и внедрение комплексных проектов, таких как создание центров управления информационной безопасностью (SOC), корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА, обеспечение безопасности критичной информационной инфраструктуры (КИИ) и АСУ ТП в соответствии с 187-ФЗ, построение и эксплуатация комплексных систем защиты информации «под ключ».

Игорь Ляпунов займет должность вице-президента ПАО «Ростелеком» по кибербезопасности, сохранив должность генерального директора Solar Security.

«На нас, как на лидере рынка, лежит ответственность за вывод российских технологий кибербезопасности на новый уровень и формирование новых стандартов предоставления ИБ-сервисов. Объединив лидирующие технологии Solar Security с уникальной инфраструктурой и широкой региональной сетью «Ростелекома», мы сможем предложить российскому рынку весь комплекс технологий в сервисной модели – от инфраструктуры безопасности, предоставляемой с сети и ЦОДов «Ростелекома», до экспертных сервисов по управлению ИБ. Их качество будет гарантировано сквозными SLA, которые обеспечат организациям единую точку ответственности за кибербезопасность», – заявил Игорь Ляпунов, вице-президент «Ростелекома» по кибербезопасности, генеральный директор компании Solar Security.

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