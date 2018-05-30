Спутниковая связь: ГП КС и ФГУП "Морсвязьспутник" договорились совместно использовать систему "Экспресс-РВ"

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Спутниковая связь: ГП КС и ФГУП "Морсвязьспутник" договорились совместно использовать систему "Экспресс-РВ"

30.05.2018, MForum.ru

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25 мая 2018 года ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и ФГУП «Морсвязьспутник» подписали Соглашение о сотрудничестве по использованию перспективной системы спутниковой связи на высокоэллиптических орбитах на базе спутников «Экспресс-РВ». ГП КС и ФГУП «Морсвязьспутник» выразили свою заинтересованность в предоставлении новых услуг спутниковой связи, включая широкополосный доступ в интернет на автомобильном, железнодорожном, речном, морском и авиационном транспорте на всей территории Российской Федерации, а также во всей арктической зоне северного полушария Земли. В рамках подписанного соглашения стороны также рассматривают возможность совместной проработки вариантов по дополнительной интеграции в полезную нагрузку спутников «Экспресс-РВ» специального оборудования в интересах функционирования международной системы спасения терпящих бедствие КОСПАС-САРСАТ.

«Многофункциональная система спутниковой связи «Экспресс-РВ» позволит успешно решать задачи в области развития систем связи и обеспечения доступных сервисов на всей территории нашей страны, а также задачи цифровой трансформации России, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, - отметил Генеральный директор ГП КС Юрий Прохоров. – Кроме того, система «Экспресс-РВ» обеспечит услугами ШПД пользователей на северных территориях России и других стран Арктического совета, а также на Северном Полюсе, включая международные научно- исследовательские экспедиции».

Как отметил Генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников: «Система спутниковой связи «Экспресс-РВ» позволит создать независимую национальную телекоммуникационную инфраструктуру, которая обеспечит устойчивую связь в Арктике, что особенно важно сегодня в условиях динамично развивающихся нефтегазовых и транспортных национальных проектов».

О проекте «Экспресс-РВ»:

Северное расположение нашей страны и плохая наблюдаемость геостационарных спутников в северных широтах не позволяют надежно обеспечивать спутниковую связь на подвижных объектах и на территориях со сложным рельефом. Многофункциональная система связи и вещания «Экспресс- РВ», разрабатываемая ФГУП «Космическая связь» совместно с предприятиями отечественной связной и космической промышленности, принципиально решает эту проблему. При этом создаются благоприятные условия для получения услуг спутниковой связи, включая широкополосный доступ (ШПД) в интернет, в любой точке страны и в Арктике на стационарных и подвижных объектах автомобильного, железнодорожного, речного, морского и авиационного транспорта.

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