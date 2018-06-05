Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже

05.06.2018, MForum.ru

В Nokia начался прием предварительных заказов на телефон Nokia 8110 4G. Напомню, анонс этого аппарата состоялся на MWC 2018. Nokia 8110 4G представляет собой римейк знаменитого слайдера из «Матрицы», но с актуализированной аппаратной частью.

В активе Nokia 8110 4G присутствуют актуальная для многих стран поддержка 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек) и мобильная платформа Qualcomm 205. Объем ОЗУ составляет 512 Мб, встроенной памяти – 4 Гб. И для «фичефона» это довольно неплохо. Цена Nokia 8810 4G – 79 евро, хотя и отличается для разных рынков. В Сингапуре Nokia 8110 4G можно приобрести за сумму эквивалентную 73 евро, а 4 июля новинка появится в Франции, Италии, Испании, Германии и ряде других стран. На этих рынках Nokia 8110 оценен примерно в 90 евро.