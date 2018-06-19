Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite

MForum.ru
19.06.2018,
Китайская компания Meizu начала продажи на российском рынке смартфонов Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite, которые были представлены в апреле текущего года.
Спецификации Meizu 15 включают в себя 5,45-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек с 2,5D защитным стеклом, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0 24W. Тыловая камера Meizu 15 представлена связкой 12 Мп (Sony IMX380, f/1.8) и 20 Мп (IMX350, f/2.0) сенсоров с 6-линзовой оптикой, лазерной фокусировкой, оптической стабилизацией, двукратным оптическим зумом и поддержкой записи 4К-видео. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп, в части записи видео она поддерживает разрешение 1080p. В нашей стране Meizu 15 будет доступен черном и синем цветах по цене 34 990 рублей. Также открыт предзаказ на ограниченную серию белого цвета (цена также составляет 34 990 рублей).
Топовая модель Meizu 15 Plus в нашей стране в рамках предзаказа оценена в 45 990 рублей. Диагональ экрана Meizu 15 Plus немного больше – 5,95 дюйма, а ее разрешение составляет QHD. Аппаратная платформа - Samsung Exynos 8895, объем ОЗУ – 6 Гб. Также в активе Meizu 15 Plus присутствует 64/128 Гб встроенной памяти, аккумулятор емкостью 3500 мАч с зарядкой 12В/2А. Фоточасть аналогична базовой модели Meizu 15.
Meizu 15 Lite оснащена LCD-экраном диагональю 5,46 дюйма и разрешением FullHD+. Внутри нашлось место для чипсета Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 12 Мп (f/1,9, пиксели 1,4 мкм) тыловой и 20 Мп фронтальной (как у старших моделей) камерам, а также аккумулятору емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Приобрести в России Meizu 15 Lite можно будет за 21 990 рублей в черном и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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