Пресс-релизы: Билайн усовершенствовал услугу «Управляемый WiFi» благодаря партнерству с Wimark

MForum.ru
23.08.2018,
23 августа 2018 года. Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) предлагает корпоративным клиентам обновленную услугу «Управляемый WiFi».
С ее помощью любая компания сможет очень просто организовать авторизацию пользователей на собственной WiFi сети. Услуга позволяет также управлять беспроводной инфраструктурой. Благодаря партнеру оператора – производителю софта WiMark - стало возможным подключение услуги вне зависимости от того, на каком оборудовании построена сеть клиента. Она может включать в себя элементы от разных производителей.
Идентификация пользователей беспроводных сетей в пунктах коллективного доступа – необходимое условие действующего законодательства. Но большая часть точек публичного доступа WiFi (в кафе, ресторанах, гостиницах и других предприятиях малого и среднего бизнеса) появилась еще до принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность идентифицировать пользователей сети в пунктах коллективного доступа.
Билайн и Wimark systems предлагают наиболее простое решение этой задачи.
«Воспользоваться этой услугой очень просто», - говорит директор по развитию нового бизнеса «ВымпелКом» Николай Мазур. - В зависимости от сложности сетевой инфраструктуры, весь процесс подключения услуги «Управляемого Wifi» может занять совсем немного времени. При этом, компании, подключающей услугу, не обязательно иметь доступ в интернет от того же провайдера».
«Программные решения Wimark адаптируются к различному оборудованию, что приводит к снижению затрат на их создание и обслуживание, - расссказывает Генеральный директор Wimark Systems Илья Ходяков, - Мы рады, что нашли партнера, который готов развивать облачные сервисы на основе открытых технологий, делая инновации доступными широкому кругу своих клиентов.»
В 2018 году Билайн Бизнес планирует подключить к услуге более 20 000 локальных сетей WiFi. Кроме этого, партнеры планируют существенно расширить спектр сервисов, доступных покупателям услуги: в частности, клиенты смогут осуществлять мониторинг активности на сети.
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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum Analytics: "Компании предложили рынку полезную услугу. В 2017 году территориальные органы Роскомнадзора проверили 33 853 точки доступа Wi-Fi и в 2119 случаях отчитались о выявлении нарушений по части порядка идентификации пользователей. Пока в России действует требование обязательно идентификации пользователей при доступе к интернету (нужны ли они - это отдельный вопрос, которым стоило бы задаться), предложенное Билайн и Wimark решение может упростить жизнь предпринимателям, в чьих заведениях установлены точки доступа Wi-Fi, защитив их от претензий чиновников РКН".
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