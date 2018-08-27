Тренды: Фиксированный доступ - дело идет к закату

27.08.2018, MForum.ru

Оператор Orange официально объявил о прекращении подписки новых абонентов на услуги фиксированной (проводной) телефонной связи с 15 ноября 2018 года.

Дело идет к завершению истории, которая началась 139 лет тому назад, когда Orange (тогда France Telecom) начал предоставление таких услуг. Сейчас компания все еще обслуживает 9.4 млн абонентов, так что быстро закрыть сеть не получится, но процесс, что называется, пошел. В целом во Франции за период с 2012 года по 2017 год число подключений к ТфОП сократилось со 112 млн до 67 млн. За этот же период число подключений к сетям мобильной связи, напротив, выросло со 119 млн до 164 млн.

С 15 ноября всякий, кто захочет получить “телефонную розетку” в своем доме, должен будет приобрести комплексное предложение компании, включающее интернет-доступ. И уже в рамках этого пакета будет предоставляться телефонная связь поверх интернет-подключения. В 2023 году начнется постепенное отключение от ТфОП отдельных районов.

Выключить ТфОП во Франции не так-то просто, ряд компаний все еще используют телефаксы, системы сигнализации, подключенные через телефон. Аналогичным образом кое-где подключены платежные телефоны и даже лифты. Перевести все эти системы в беспроводный режим будет - на такая уж дешевая процедура. По материалам: archyworldys.com.

Интересно, что тренды на уход к мобильным подключениям касаются в целом фиксированного доступа.

В России по итогам 2017 года уже 15,6% российских домохозяйств, выбирая метод подключения, делали выбор в пользу только мобильного ШПД. Это больше, чем во Франции, где только мобильный ШПД в 2017 году выбрали в 9.8% домохозяйств. В Канаде этот показатель достигает 24.3%, в Турции и вовсе 27.3%. Такие данные приводят аналитики Deloitte, ссылаясь на данные опроса. Источник: deloitte.com.

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теги: ТфОП фиксированный доступ тренды

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