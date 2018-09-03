Слияния и поглощения: Hutchison получил разрешение Евросоюза на покупку Wind Tre

MForum.ru
03.09.2018,
CK Hutchison получил согласие антимонопольщиков Евросоюза на приобретение совместного предприятия Wind Tre, Италия, сообщает Bloomberg. Особых последствий для телеком-рынка Италии это иметь не будет, разве что может привести к тому, что на этот рынок выйдет французский лоукостер Iliad. Подробнее: seekingalpha.com.
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теги: слияния и поглощения
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© Алексей Бойко,
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