Слияния и поглощения: Hutchison получил разрешение Евросоюза на покупку Wind Tre

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Слияния и поглощения: Hutchison получил разрешение Евросоюза на покупку Wind Tre

03.09.2018, MForum.ru

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CK Hutchison получил согласие антимонопольщиков Евросоюза на приобретение совместного предприятия Wind Tre, Италия, сообщает Bloomberg. Особых последствий для телеком-рынка Италии это иметь не будет, разве что может привести к тому, что на этот рынок выйдет французский лоукостер Iliad. Подробнее: seekingalpha.com.

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теги: слияния и поглощения

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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