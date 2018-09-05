Пресс-релизы: Билайн изучил летнюю активность абонентов в соцсетях и мессенджерах

MForum.ru
05.09.2018,
5 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн) проанализировало активность пользователей социальных сетей и мессенджеров среди своих абонентов мобильной связи в июне 2018 года на основе внутреннего анализа Big Data (*).
Летом на одного пользователя приходилось около 2,5 социальных сетей, что незначительно ниже показателя января 2018 года – 2,6. При этом один абонент, использующий мессенджеры, в среднем использовал 3 разных мессенджера по данным на июнь 2018 года, в то время как в начале года этот показатель составлял порядка 3,3 мессенджера.
Самый большой объем сгенерированного пользователями соцсетей и мессенджеров дата-трафика зафиксирован в период с 12 по 19 июня 2018 года.
Топ по количеству уникальных пользователей среди абонентов Билайн в июне 2018 года:
Соцсети
Мессенджеры
Топ по объему сгенерированного дата-трафика абонентами Билайн в июне 2018 года:
Соцсети
Мессенджеры
Объем «голоса» вырос в некоторых мессенджерах
Согласно анализу Big Data, у некоторых мессенджеров наблюдается позитивная динамика по объему голосового трафика и уникальным пользователям, которые совершали голосовые звонки.
В частности, прирост по уникальным пользователям «голоса» отмечен у WhatsApp – 36% по сравнению с началом года. Рост голосового трафика в WhatsApp составил 40%.
У Viber количество уникальных пользователей «голоса» снизилось на 5%, а голосовой трафик, генерируемый в мессенджере, в июне по сравнению с январем 2018 года соответственно снизился на 17%.
Skype потерял 18% уникальных пользователей «голоса», однако объем голосового трафика мессенджера вырос более чем в два раза летом по сравнению с началом года.
Соотношение мужчин и женщин среди пользователей мессенджеров и соцсетей примерно одинаковое
В январе 2018 года доля мужчин среди пользователей соцсетей немного превышала долю женщин – процентное соотношение составляло 50,8% против 49,2%. Летом небольшой перевес наблюдался в сторону женской аудитории – 49,5% против 50,5%.
Если в июне соотношение мужчин и женщин, пользователей мессенджеров среди абонентов Билайн, практически не различалось, то в январе 2018 года доля мужчин немного преобладала – на 4,6%.
Самыми активными пользователями соцсетей и мессенджеров в июне по сравнению с показателями января 2018 года стали абоненты Билайн в категории 25-35 лет. Разбивка по возрастным категориям выглядела следующим образом:
Наибольшее количество активных пользователей соцсетей проживает в крупных городах
Согласно внутреннему анализу Big Data, топ-10 городов по объему сгенерированного дата-трафика в анализируемых социальных сетях среди абонентов Билайн выглядел так:
(*) Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мессенджеров и социальных сетей среди абонентской базы Билайн за период с 1 января 2018 года по 1 июня 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных.
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теги: социальные сети
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