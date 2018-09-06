Пресс-релизы: Новый «Билайн ТВ» теперь доступен для iOS

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Пресс-релизы: Новый «Билайн ТВ» теперь доступен для iOS

06.09.2018, MForum.ru

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6 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» запускает обновленную версию телевизионного сервиса «Билайн ТВ» для пользователей смартфонов и планшетов под управлением iOS.

«Билайн ТВ» теперь доступен для iOS

Новый продукт отличают легкий и современный интерфейс, функция управления эфиром, возможность продолжить просмотр на другом устройстве благодаря единому профилю, программа телепередач на 7 дней вперед и возможность смотреть запись эфиров за 3 дня на ряде каналов.

«Билайн ТВ» теперь доступен для iOS

Теперь абонентам нового сервиса станет доступна специальная подписка от онлайн-кинотеатра ivi за 199 рублей в месяц, а также три эксклюзивные микроподписки за 99 рублей в месяц: «Детская», «Комедии» и «Боевики».

Абоненты «Билайн» смогут оплачивать пакеты ТВ-каналов и подписки со счета мобильного телефона, а совершать покупку или аренду фильмов через in-app покупки со счета карты, привязанной к Apple ID.

В ближайшее время сервис станет доступен владельцам телевизоров Smart TV Samsung и LG, а также обновленных приставок Билайн ТВ.

Для мобильных абонентов «Билайн» трафик в приложении на мобильных устройствах не будет тарифицироваться. Цена базового пакета составит всего 150 рублей в месяц с учетом НДС. Кроме этого пользователи смогут подключить до 8 дополнительных пакетов каналов, включая познавательные, детские и спортивные пакеты стоимостью от 149 рублей в месяц.

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru. Скачать приложение можно по ссылке.

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теги: услуги

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