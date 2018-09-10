RFID: Компания QuickSafes представила “умный” сейф с поддержкой RFID

10.09.2018, MForum.ru

Идея новинки - удобный быстрый доступ для владельца, поэтому сейф маскируется под книжную полку или под вентиляционную решетку. У сейфа нет традиционного механического замка, нет клавиатуры для ввода PIN-кода, сейф откроется только, если поднести к нему карту с RFID-меткой.

Компания обещает сделать и другую версию сейфа - с разблокировкой с помощью мобильного приложения смартфона. Для того, чтобы открыть сейф, нужно будет приложить палец к сенсору на своем мобильном, либо показать лицо. Стоимость сейфа с RFID-меткой - 20 тысяч рублей. Источник: news.rambler.ru.

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