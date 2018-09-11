Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей

11.09.2018, MForum.ru

Китайская компания Oppo вывела на российский рынок смартфон Find X, который она оценила почти в 70 тысяч рублей. В качестве бонуса при покупке новинки предлагаются беспроводные наушники Jabra Elite 65t.

Главная особенность Oppo Find X – размещение модуля камер в специальном выдвижном модуле. Разрешение фронтальной камеры составляет 25 Мп, тыловая представлена связкой 16 и 20 Мп модулей. Спецификации новинки включают в себя 6,42-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3730 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC. Программная часть Oppo Find X – Android 8.1 с оболочкой Color OS. На текущий момент на официальном сайте Oppo Find X значится в статусе «Распродано». А если учесть высокую цену, можно предположить, что партия устройств была очень ограничена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Oppo

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