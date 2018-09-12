Телеком: Ericsson получила контракт T-Mobile на $3.5 млрд на сооружение сети 5G

MForum.ru
12.09.2018,
Это было предсказуемо: китайские телеком-поставщики в США сейчас под запретом, что сводит возможные конкурсы на поставку телеком оборудования по-сути к выбору между Ericsson и Nokia. В T-Mobile поступили проще, выбирать не стали - еще в июле подписали рамочный контракт с Nokia точно на ту же сумму $3.5 млрд. Тоже на поставку комплексного решения 5G NR, включая услуги.
В Huawei не унывают, потеря американского и австралийского рынка для китайцев весьма ощутима, но не ставит крест на международном бизнесе Huawei. Компания уже хвасталась, что успела подписать 45 MoU (соглашений о намерениях) в связи с планами развертывания сетей 5G с операторами в разных странах мира.
А вот в России китайцам рады - и военные учения проводим совместно, и телеком-рынок открыт для китайских поставщиков, так что Huawei немалые средства получит с российского телеком-рынка. Хорошо еще, что санкции пока не ударили по возможностям закупки телеком-оборудования у Ericsson и Nokia, что сохраняет для операторов возможность выбора.
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теги: 5G пятое поколение США T-Mobile Ericsson
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© Алексей Бойко,
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