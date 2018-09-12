Телеком: Verizon запускает в США услуги на базе сети 5G TF

12.09.2018, MForum.ru

Это коммерческий запуск, можно бесплатно получить у оператора устройство 5G и затем оплачивать услуги пользования сетью 5G. Услуга под названием “5G Ultra Wideband” с 1 октября станет доступна в части Хьюстона, Индианополиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто. Пока что желающие могут подавать заявки на подключение через специальный сайт.

Первые три месяца фиксированный беспроводный радиодоступ Verizon 5G Home будет предоставляться бесплатно, в дальнейшем пользователям предложат тариф стоимостью 50 USD для абонентов Verizon и $70 для всех остальных. Ежемесячная абонплата включает все необходимые платежи, контракт не ограничен какой-то обязательной продолжительностью. Оборудование также предоставляется без доплаты.

В Verizon обещают, что клиенты 5G Home могут рассчитывать на типовую скорость доступа около 300 Мбит/c, пиковые скорости, в зависимости от местоположения клиента достигает 1 Гбит/c. Ограничений по объему трафика не предполагается.

Клиентам сети 5G Verizon также предложена услуга YouTube TV free - бесплатно три первых месяца, а затем по $40 в месяц в комплекте с бесплатным Apple TV 4K или Google Chromecast Ultra. Подключение и настройку оборудования оператор также готов провести бесплатно. Также клиентам обещано, что они смогут в числе первых получить мобильные терминалы 5G как только они станут доступны на рынке.

Verizon намерен быстро расширить покрытие сети 5G как только на рынке появится соответствующее оборудование, соответствующее стандартами. Будущим клиентам рекомендовано подписываться на услугу на сайте FirstOn5G.com, чтобы получить извещение, что в точке, где они хотели бы получать услугу, появилось покрытие 5G.

Новая услуга основана на проприетарной разновидности 5G - 5G TR, решение Samsung. Оператор обещает перейти на 5G NR, как только на рынке появится соответствующее стандартизованное оборудование. Пока что для клиентов совершенно неважно, идет ли речь о TR или NR, благо вложений в оборудование или его инсталляцию они не несут. Источник: telecompaper.com.

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теги: 5G пятое поколение США Verizon Wireless

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