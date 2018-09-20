Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально

20.09.2018, MForum.ru

Компания Meizu пополнила семейство Meizu 16 моделью Meizu 16X. В отличие от Meizu 16th и Meizu 16th Plus, построенных на базе чипсета Snapdragon 845, основой «железа» этой новинки стал Snapdragon 710.

Meizu 16X сохранил все отличительные черты семейства, включая экран с узкими боковыми рамками, занимающий 90,62% площади передней панели. Диагональ экрана – 6 дюймов при разрешении 2160х1080 точек. Объем ОЗУ новинки составит 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб.

Сдвоенная тыловая камера предлагает сочетание основного 12 Мп сенсора Sony IMX380 с апертурой объектива f/1.8 с 20 Мп сенсором Sony IMX350. Подобная связка поддерживает оптическую стабилизацию изображения, двукратный оптический зум, запись 4K-видео, а для защиты объективов служит сапфировое стекло. Фронтальная камера Meizu 16X представлена 20 Мп сенсором Sony IMX376 с апертурой объектива f/2.0.

Отдельно отметим встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. Емкость аккумулятора Meizu 16X составит 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge. Выпускаться новинка будет в белом, черном и золотом цветах. Цена Meizu 16X в Китае составит 2098 юаней за вариант с 64 Гб встроенной памяти и 2398 юаней за версию со 128 Гб памяти. Информацию о ценах и сроках появления новинки в России производитель обещал озвучить позднее.