Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально

MForum.ru
20.09.2018,
Компания Meizu пополнила семейство Meizu 16 моделью Meizu 16X. В отличие от Meizu 16th и Meizu 16th Plus, построенных на базе чипсета Snapdragon 845, основой «железа» этой новинки стал Snapdragon 710.
Meizu 16X сохранил все отличительные черты семейства, включая экран с узкими боковыми рамками, занимающий 90,62% площади передней панели. Диагональ экрана – 6 дюймов при разрешении 2160х1080 точек. Объем ОЗУ новинки составит 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб.
Сдвоенная тыловая камера предлагает сочетание основного 12 Мп сенсора Sony IMX380 с апертурой объектива f/1.8 с 20 Мп сенсором Sony IMX350. Подобная связка поддерживает оптическую стабилизацию изображения, двукратный оптический зум, запись 4K-видео, а для защиты объективов служит сапфировое стекло. Фронтальная камера Meizu 16X представлена 20 Мп сенсором Sony IMX376 с апертурой объектива f/2.0.
Отдельно отметим встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. Емкость аккумулятора Meizu 16X составит 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge. Выпускаться новинка будет в белом, черном и золотом цветах. Цена Meizu 16X в Китае составит 2098 юаней за вариант с 64 Гб встроенной памяти и 2398 юаней за версию со 128 Гб памяти. Информацию о ценах и сроках появления новинки в России производитель обещал озвучить позднее.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th и Meizu 16th Plus представлены официально / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: Старт продаж MEIZU M6T и MEIZU 15 PLUS в России / MForum.ru
04.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Связной | Евросеть: итоги I полугодия 2018 на рынке смартфонов / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru