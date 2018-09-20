Пресс-релизы: Билайн и Huawei совместно протестировали LTE 900

MForum.ru
20.09.2018,
20 сентября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Huawei успешно завершили первый этап исследования особенностей работы технологии LTE в диапазоне радиочастот 900 МГц в рамках меморандума о совместном тестировании и запуске технологий стандарта 5G/eLTE, подписанного компаниями.
Исследование проводилось на оборудовании Huawei, в качестве диапазона использовался Band-8, доступный Билайн. Низкие частоты позволяют сократить потери при распространении радиосигнала, а также обеспечить их глубокое проникновение сквозь стены зданий. Благодаря этому свойству, низкие частоты, и в частности диапазон 900 МГц, идеально подходят для создания качественного LTE покрытия как вне, так и внутри помещений.
Технические характеристики диапазона помогут создать еще более широкое покрытие сети скоростного мобильного интернета и технологий интернета вещей NB-IoT и LTE Cat.M. Это ускорит проникновение новых технологий, например, VoLTE (Voice over LTE — голосовые вызовы через сеть LTE). Использование диапазона LTE900 откроет возможность еще эффективнее использовать имеющиеся технические ресурсы и поможет поддерживать качественный сервис, не прибегая к большим инвестициям.
Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом», отметил: «В своей стратегии развития сети мы следуем лучшим мировым тенденциям. Согласно отчету GSA, на июль 2018 года в мире насчитывается 42 сети LTE900».
Кроме того, в отчете GSA зафиксирован рост количества пользовательского оборудования с поддержкой LTE900. К примеру, на тот же июль 2018 года в мире заявлено 2416 коммерчески доступных смартфона, поддерживающих этот диапазон. Около 30% пользовательских устройств, поддерживающих LTE, могут работать в диапазоне 900 МГц.
Для планирования плавного переиспользования частотного спектра 900-го диапазона, тестирование проводилось на разной ширине полосы.
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теги: Билайн Вымпелком LTE900 b8 band8 Huawei
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