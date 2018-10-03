Микроэлектроника: У Bitmain появился конкурент - Halong Mining?

MForum.ru
03.10.2018,
Канадская Squire Mining раньше занималась разработкой оборудования для добычи минералов, но летом 2018 году компания полностью переключилась на криптомайнинг. В планах компании - выпуск собственного майнингового оборудования и создание собственных майнинговых площадок.
Для выпуска собственного майнингового оборудования компания намерена использовать собственные ASIC-чипы по техпроцессу 10 нм, для их выпуска компания наладила сотрудничество с Samsung и Gaonchips. Источник: profitgid.ru
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теги: микроэлектроника ASIC
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© Алексей Бойко,
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