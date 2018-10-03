Телеком: В Италии завершился тендер по распределению частот 5G - операторы заплатят 6.55 млрд евро

MForum.ru
03.10.2018,
Пять компаний поделили частоты 694-790 МГц, 26.5-27.5 ГГц и 3.6-3.8 ГГц, заплатив, соответственно: Telecom Italia (TIM) - 2.41 млрд евро; Vodafone Italia - 2.41 млрд евро; Iliad - 1.19 млрд евро; Wind Tre - 0.517 млрд евро; Fastweb - 0,0326 млрд евро.
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теги: пятое поколение Италия частотные аукционы
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© Алексей Бойко,
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