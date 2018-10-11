Телеком: Сеть 5G T-Mobile построят на оборудовании Nokia и Ericsson на сумму $7 млрд. И никаких китайцев

11.10.2018, MForum.ru

T-Mobile, США и компания Ericsson в сентябре подписали рамочное соглашение о развитии сетей 5G в США на сумму $3.5 млрд. В рамках этой сделки Ericsson обеспечит поставку для T-Mobile оборудование радиоподсистемы 5G NR и ПО, отвечающее требованиям 3GPP к сетям 5G. Также будут поставлены такие решения Ericsson, как система динамической "оркестровки", BSS-системы и облачное решение ядра - Ericsson Cloud Core. Стороны говорят также о том, что уже установленное оборудование Ericsson совместимо с 5G NR и сможет поддерживать эту технологию после удаленной перезагрузки софта.

Ранее T-Mobile заключила аналогичное соглашение с Nokia, также на сумму $3.5 млрд. В его рамках Nokia обеспечит поставку оператору T-Mobile комплексного решения 5G NR для частот 600 МГц и 28 ГГц. Портфолио Nokia включает коммерческую радиоплатформу AirScale и ядро на базе облака, платформу AirFrame, ПО CloudBand, SON и услуги 5G Acceleration.

T-Mobile обещает начать предоставление услуг 5G препейд клиентам в середине 2019 года, сразу после того, как сможет предложить им мобильные устройства 5G. Сеть 5G T-Mobile сооружается сейчас в 30 городах США. Оператор планирует использовать частоты 2.5 ГГц, которые станут ему доступны после завершения объединения со Sprint, а также частоты 600 МГц и 28 ГГц.

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теги: пятое поколение T-Mobile США

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