Телеком: Сеть 5G T-Mobile построят на оборудовании Nokia и Ericsson на сумму $7 млрд. И никаких китайцев

MForum.ru

Телеком: Сеть 5G T-Mobile построят на оборудовании Nokia и Ericsson на сумму $7 млрд. И никаких китайцев

11.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

T-Mobile, США и компания Ericsson в сентябре подписали рамочное соглашение о развитии сетей 5G в США на сумму $3.5 млрд. В рамках этой сделки Ericsson обеспечит поставку для T-Mobile оборудование радиоподсистемы 5G NR и ПО, отвечающее требованиям 3GPP к сетям 5G. Также будут поставлены такие решения Ericsson, как система динамической "оркестровки", BSS-системы и облачное решение ядра - Ericsson Cloud Core. Стороны говорят также о том, что уже установленное оборудование Ericsson совместимо с 5G NR и сможет поддерживать эту технологию после удаленной перезагрузки софта. 

Ранее T-Mobile заключила аналогичное соглашение с Nokia, также на сумму $3.5 млрд. В его рамках Nokia обеспечит поставку оператору T-Mobile комплексного решения 5G NR для частот 600 МГц и 28 ГГц. Портфолио Nokia включает коммерческую радиоплатформу AirScale и ядро на базе облака, платформу AirFrame, ПО CloudBand, SON и услуги 5G Acceleration.

T-Mobile обещает начать предоставление услуг 5G препейд клиентам в середине 2019 года, сразу после того, как сможет предложить им мобильные устройства 5G. Сеть 5G T-Mobile сооружается сейчас в 30 городах США. Оператор планирует использовать частоты 2.5 ГГц, которые станут ему доступны после завершения объединения со Sprint, а также частоты 600 МГц и 28 ГГц. 

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: пятое поколение T-Mobile США  

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Китайских телеком-вендоров решили не пускать в 5G в Австралии / MForum.ru

22.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и China Mobile показали 1.4 Гбит/c на пользователя в сети 5G / MForum.ru

17.08. [Новости компаний] Пятое поколение: LG и Sprint работают над созданием первого в США смартфона с поддержкой 5G / MForum.ru

31.07. [Новости компаний] Пятое поколение: T-Mobile, США и Nokia заключили соглашение стоимостью $3.5 млрд / MForum.ru

05.07. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и Tencent будут вместе искать практическое применение сетям 5G в вертикальных сегментах рынка / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:35 sherxon Тема: Samsung GT-S3850 Corby II
asalom alaykim
Вчера 17:56 oleshka Тема: подарили nokia 105 (2017)
а что там искать?куда эти закаченые рингтоны попали?или что-то менять в настройках?
Вчера 14:20 koshelev Тема: Тест производительности Poptel P10
Неплохой телефончик Я самый умный(нет)
08.10.2018 14:08 Realtek Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27)
МТС с 1 октября 2018 года запустил LTE 1800 с полосой 10мгц во всей рай центрах Самарской области. Пиковые скорости 50-60мбит\с, ночью 70-75мбит\с. Мегафон так ничего и не делает. с 2014 года в ...
06.10.2018 21:38 дмитрий 19802528 Тема: Samsung SGH-C160
как войти в интернет с телефона самсунг sgn- 160

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru

08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru

04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru

03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru

02.10. [Новинки]  Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru

02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.09. [Новинки]  Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru

27.09. [Новинки]  Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: