Телеком: T-Mobile начнет предлагать услуги мобильной сети 5G препейд-клиентам в середине 2019 года

09.10.2018, MForum.ru

T-Mobile, США, обещает начать предоставление услуг 5G препейд клиентам в середине 2019 года, сразу после того, как сможет предложить им мобильные устройства 5G. Сеть 5G T-Mobile сооружается сейчас в 30 городах США. Оператор планирует использовать частоты 2.5 ГГц, которые станут ему доступны после завершения объединения со Sprint, а также частоты 600 МГц и 28 ГГц. Источник: theverge.com.

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теги: пятое поколение T-Mobile Sprint США 2.5ГГц 28ГГц 600МГц

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