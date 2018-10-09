Телеком: T-Mobile начнет предлагать услуги мобильной сети 5G препейд-клиентам в середине 2019 года

MForum.ru
09.10.2018,
T-Mobile, США, обещает начать предоставление услуг 5G препейд клиентам в середине 2019 года, сразу после того, как сможет предложить им мобильные устройства 5G. Сеть 5G T-Mobile сооружается сейчас в 30 городах США. Оператор планирует использовать частоты 2.5 ГГц, которые станут ему доступны после завершения объединения со Sprint, а также частоты 600 МГц и 28 ГГц. Источник: theverge.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: пятое поколение T-Mobile Sprint США 2.5ГГц 28ГГц 600МГц
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
24.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Китайских телеком-вендоров решили не пускать в 5G в Австралии / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и China Mobile показали 1.4 Гбит/c на пользователя в сети 5G / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Пятое поколение: LG и Sprint работают над созданием первого в США смартфона с поддержкой 5G / MForum.ru
31.07. [Новости компаний] Пятое поколение: T-Mobile, США и Nokia заключили соглашение стоимостью $3.5 млрд / MForum.ru
05.07. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и Tencent будут вместе искать практическое применение сетям 5G в вертикальных сегментах рынка / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Qin AI Phone — AI-фичефон от Xiaomi за 369 юаней / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Vkworld K1 с тройной тыловой камерой оценен в $159,99 / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Honor 8C будет представлен 11 октября / MForum.ru