Пресс-релизы: Билайн объявляет безлимитный призовой фонд в крупнейшем интерактивном шоу «Клевер» от «ВКонтакте»

MForum.ru
12.10.2018,
12 октября 2018 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступает партнером популярного онлайн-шоу «Клевер» и впервые в истории интеллектуальной игры объявляет безлимитный призовой фонд.
Участники интерактивного шоу смогут влиять на формирование призового фонда – ответ каждого нового пользователя будет увеличивать общую сумму на 30 рублей. 16 октября в историях в сообществах «Клевер» и Билайн во «ВКонтакте» появится секретный вопрос про бесконечность. У пользователей будет 24 часа с момента публикации вопроса, чтобы дать ответ самому и пригласить своих друзей – чем больше участников, тем больше приз. Пополнение общего счета закончится за день до старта викторины – 17 октября.
Тематическая игра с розыгрышем первого в истории шоу безлимитного призового фонда состоится в прямом эфире 18 октября в 20:00 по московскому времени. Денежный приз поровну распределится между теми, кто безошибочно ответит на все вопросы викторины. Вести эфир будет Александр Ревва.
Интеллектуальный батл продлится в течение 15-20 минут, для ответа на каждый вопрос будет предоставлено всего 10 секунд. Тема игры – бесконечность.
Для того, чтобы принять участие в онлайн-викторине пользователям необходимо скачать и установить мобильное приложение «Клевер» (14+) с помощью App Store и Google Play и авторизоваться.
«Клевер» — онлайн-игра, производством которой занимаются творческая лаборатория Ивана Урганта и ВКонтакте. Участники выигрывают денежные призы, правильно отвечая на вопросы. В качестве ведущих участие в «Клевере» принимают знаменитости – Иван Ургант, Ёлка, Джиган, Дмитрий Хрусталёв, Бригада У, Илья Соболев, Алла Михеева и другие. Интерактивное шоу проходит в прямом эфире – в 13:00 и в 20:00 по московскому времени по будням и в 20:00 по выходным. Для победы необходимо правильно ответить на 12 вопросов, денежный приз поровну делится между победителями.
С момента запуска игроками «Клевера» стали свыше 10 миллионов уникальных пользователей, за всё время было разыграно более 25 миллионов рублей.
Оксана Трофимова, руководитель департамента по интегрированным коммуникациям ПАО «ВымпелКом», прокомментировала:
«В этом году мы предложили пользователям игры «Клевер» уникальную возможность не только проверить свою эрудицию, но и оказать влияние на формирование призового фонда. Такой подход Билайн использует и в новых тарифных предложениях. Например, пользователи тарифа «Анлим» могут сами решать, сколько времени потратить на просмотр видео, онлайн игры или музыку, не беспокоясь о своем трафике. Отсутствие каких-либо ограничений открывает новые возможности для творчества, поиска новых друзей и новых знаний. Мы будем с интересом следить за прямым эфиром и желаем удачи каждому игроку».
Сева Жидков, ведущий разработчик «Клевера»:
«За время существования проекта у «Клевера» сформировалась большая активная аудитория — каждый день сотни тысяч игроков не только отвечают на вопросы, но и общаются, знакомятся и участвуют в самых разных активностях. Мы уверены, что огромное количество пользователей заинтересуется акцией, ведь у них есть шанс максимально пополнить призовой фонд игры».
Подробная информация об организаторе и способах получения выигрыша доступна по адресу: vk.com
Подробная информация о тарифном плане «Анлим»
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теги: Билайн ВымпелКом игры мобильные приложения
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