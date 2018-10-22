Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч

22.10.2018, MForum.ru

Ожидается, что анонс смартфона Huawei Nova 4 состоится уже в ближайшее время, а его «сердцем» станет чипсет Kirin 980, что обеспечит устройству поддержку 5G-сетей.

С точки зрения дизайна Huawei Nova 4 станет продолжателем идей заложенных в Nova 3 с актуальным полноэкраннным дизайном. Из спецификаций новинки есть данные об аккумуляторе емкостью 4100 мАч и сдвоенных камерах на передней и задней панелях. При этом источники упоминают о 26 Мп сенсоре для основной камеры и развитом функционале AI-улучшения изображений. Цена Huawei Nova 4 составит порядка $400.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации igeekphone.com

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