MForum.ru
22.10.2018,
Ожидается, что анонс смартфона Huawei Nova 4 состоится уже в ближайшее время, а его «сердцем» станет чипсет Kirin 980, что обеспечит устройству поддержку 5G-сетей.
С точки зрения дизайна Huawei Nova 4 станет продолжателем идей заложенных в Nova 3 с актуальным полноэкраннным дизайном. Из спецификаций новинки есть данные об аккумуляторе емкостью 4100 мАч и сдвоенных камерах на передней и задней панелях. При этом источники упоминают о 26 Мп сенсоре для основной камеры и развитом функционале AI-улучшения изображений. Цена Huawei Nova 4 составит порядка $400.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.09. [Новости компаний] Телеком: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Воронежской области и еще в ряде регионов России / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Huawei готовит российский релиз nova 3 / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 3i с 4 камерами и Kirin 710 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: Компания Huawei подтвердила анонс TalkBand B5 и Nova 3 / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Технологии: VoLTE и VoWiFi в России - кто и где сейчас / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru