Пресс-релизы: Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета

22.10.2018, MForum.ru

Абоненты Билайн в Москве c 1 по 15 октября 2018 года скачали почти в два раза больше дата-трафика в сетях LTE по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

22 октября 2018 года, Москва. Согласно результатам внутреннего исследования Big Data (*), общий трафик абонентов Билайн в соцсетях в период с 1 по 15 октября 2018 года вырос в 3,5 раза в Москве и почти в 9 раз в Санкт-Петербурге относительно такого же периода прошлого года.

Аномально теплая погода в начале октября привела к повышению активности абонентов. Рост трафика в LTE-сетях был замечен во всех крупных московских парках: в Коломенском и Сокольникам рост трафика год к году составил более 80%, в Измайловском парке трафик вырос почти в два раза, а в Музеоне и Парке Горького – на 42,3% и 31,7% соответственно.

При этом больше всего трафика среди парков Москвы в этот период абоненты Билайн скачали в Парке Горького 15 октября.

ТОП парков по популярности у абонентов Билайн в теплые дни октября 2018 года:

Измайловский – трафик вырос на 56,6%

Сокольники – трафик вырос на 35,5%

Коломенское – трафик вырос на 34,6%

Музеон – трафик вырос на 30,2%

Парк Горького – трафик вырос на 23,9%

Как делились впечатлениями о теплой погоде в соцсетях абоненты Москвы и Санкт-Петербурга

Хорошая погода привела к росту трафика в соцсетях. В период с 7 по 15 октября 2018 года абоненты в Москве передали в 2 раза больше данных в соцсетях, чем в северной столице. При этом в расчёте на одного абонента жители Санкт-Петербурга были более активными – абоненты из Санкт-Петербурга сгенерили более чем в 2 раза больше трафика в ВК и в общем по всем соцсетям (в расчете на одного абонента).

Самыми популярными соцсетями стали (в порядке убывания):ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook. При этом интересно, что трафик абонентов Москвы и Санкт-Петербурга в Одноклассниках вырос почти в 10 раз, а трафик московских абонентов на Facebook наоборот, снизился почти в два раза.

Чаще других впечатлениями в соцсетях делились владельцы iPhone. Чаще всего абоненты Билайн выходили в сеть с моделей: iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone X и iPhone 7 Plus.

Больше всего трафика в Москве и Санкт-Петербурге генерили мужчины (52% в Москве и 54% в Санкт-Петербурге). Самыми активными были абоненты в возрасте 25-34 лет, на их долю пришлось более 35% трафика как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

(*) Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета, включая уникальных пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» в Москве и Санкт-Петербурге за период с 7 по 15 октября 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных.

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теги: ВымпелКом мобильный интернет трафик в соцсетях

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