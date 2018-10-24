MForum.ru
24.10.2018,
Под контролируемым Xioami брендом Black Shark представлен новый игровой смартфон. Новинка получила узнаваемый дизайн, продвинутую систему охлаждения на тепловых трубках суммарной площадью 100 кв. см и версию с целыми 10 Гб ОЗУ. Таким образом, в гонке цифр аппарат стал очередным «первым в мире».
Спецификации Black Shark Helo включают в себя чипсет Snapdragon 845, 6/8/10 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2160х1080 точек с поддержкой HDR, два выделенных усилителя звука, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.
Тыловая камера сдвоенная, 12+20 Мп, фронтальная одиночная разрешением 20 Мп. Также отметим, что в комплект поставки Black Shark Helo входят игровые контроллеры, верхней и нижней панелей. Покупатели топовой версии (10+256 Гб) получат два контроллера (под правую и левую руку), тогда как остальным предлагается обойтись только одним. Цена Black Shark Helo составляет 3199/3499/4199 юаней за варианты 6+64, 8+128 и 10+256 Гб, соответственно. Релиз топовой версии новинки намечен на декабрь, остальные появятся до конца этого месяца.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru
15.09. [Новинки] Итоги недели: Все самое интересное с 8 по 14 сентября 2014 года / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Простые телефоны Explay Shark и Explay BM80 / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru