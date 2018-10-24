Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ

24.10.2018, MForum.ru

Под контролируемым Xioami брендом Black Shark представлен новый игровой смартфон. Новинка получила узнаваемый дизайн, продвинутую систему охлаждения на тепловых трубках суммарной площадью 100 кв. см и версию с целыми 10 Гб ОЗУ. Таким образом, в гонке цифр аппарат стал очередным «первым в мире».

Спецификации Black Shark Helo включают в себя чипсет Snapdragon 845, 6/8/10 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2160х1080 точек с поддержкой HDR, два выделенных усилителя звука, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Тыловая камера сдвоенная, 12+20 Мп, фронтальная одиночная разрешением 20 Мп. Также отметим, что в комплект поставки Black Shark Helo входят игровые контроллеры, верхней и нижней панелей. Покупатели топовой версии (10+256 Гб) получат два контроллера (под правую и левую руку), тогда как остальным предлагается обойтись только одним. Цена Black Shark Helo составляет 3199/3499/4199 юаней за варианты 6+64, 8+128 и 10+256 Гб, соответственно. Релиз топовой версии новинки намечен на декабрь, остальные появятся до конца этого месяца.