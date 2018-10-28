Телеком: Airtel расширяет покрытие LTE в Нигерии

28.10.2018, MForum.ru

На прошедшей неделе оператор Airtel запустил сеть LTE в Лагосе. За 8 месяцев, прошедшие с момента начала оказания услуг LTE в Нигерии, оператор обеспечил покрытие LTE в 60 основных городах страны. У Airtel самая большая на сегодня зона покрытия LTE в стране. На конец марта 2019 года оператор намерен обеспечить покрытием LTE до 100 городов. Источник: vanguardngr.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: Нигерии LTE Airtel Нигерия

+ +