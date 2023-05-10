Анонсы: Представлены смартфоны серии Camon 20

10.05.2023, MForum.ru

Tecno анонсировала серию Camon 20, состоящую из четырех устройств. О модели Camon 20 Premier 5G мы рассказали в прошлой новости, а сейчас рассмотрим Camon 20, Camon 20 Pro и Camon 20 Pro 5G. Три телефона получили схожий дизайн с оригинальным островком задней камеры и 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц.

Camon 20

Camon 20 Pro

Camon 20 Pro 5G

Camon 20 Pro 5G — одно из первых устройств, выпущенных с новым 6-нм чипсетом MediaTek Dimensity 8050 — Dimensity 1300 с новым брендом прошлого года. Camon 20 Pro использует 6-нм SoC Helio G99, а базовый Camon 20 оснащен 12-нм Helio G85. Все три телефона оснащены 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Все три телефона серии Camon 20 оснащены 64-мегапиксельной основной камерой наряду с 2-мегапиксельным сенсором для макросъемки. Модель Pro 5G оснащена OIS на своем основном объективе и 2-мегапиксельным датчиком глубины, в то время как две другие модели оснащены модулями QVGA за третьим объективом.

На всех трех смартфонах присутствует 32-мегапиксельная селфи-камера. Camon 20 Pro и Pro 5G имеют оптические сканеры отпечатков пальцев, встроенные под экран, в то время как Camon 20 довольствуется боковым сканером.

В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой Tecno HIOS 13 сверху. В части защиты от пыли и влаги новинки соответствуют требованиям IP53. Новинки питаются от аккумуляторов емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.

Смартфоны Tecno 20 выпускается в цветах Predawn Black, Serenity Blue и Glacier Glow, а 20 Pro и 20 Pro 5G предлагаются в цветах Serenity Blue и Dark Welkin (аналогично Camon 20 Premier 5G). Tecno подтвердила, что Camon 20 Pro 5G будет продаваться по цене 300 долларов США и будет доступен в Нигерии с сегодняшнего дня. Серия Camon 20 будет доступна в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Южной Азии, хотя точные региональные цены и доступность будут сообщены позднее.