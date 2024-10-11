Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

MForum.ru
11.10.2024,
Tecno представила смартфоны Camon 30 и 30 Pro в феврале. Одним из ключевых различий между ними было то, что Pro поддерживает 5G-сети и базируется на чипсете Dimensity 8200 Ultimate, в то время как базовая модель Camon 30 – основана на Helio G99 Ultimate и поддерживает только сети 4G.
Новый Tecno Camon 30S представляет собой также 4G-смартфон, но на базе чипа Helio G100. Конфигурации памяти включают варианты 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. За счет виртуальной памяти объем ОЗУ можно увеличить вдвое.
Диагональ экрана Tecno Camon 30S составляет 6,78 дюйма при разрешении FHD+ и частоте обновления 120 Гц. Экран представляет собой изогнутую OLED-панель с пиковой яркостью 1300 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Это 10-битная панель со 100% покрытием цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass (версия неизвестна). В части защиты от влаги и пыли речь идет о рейтинге IP53, а экран умеет корректно распознавать касания мокрыми пальцами.
Тыловая камера – 50 Мп сенсор с датчиком 1/1,56 дюйма (Sony IMX896) и оптической стабилизацией изображения. К ней присоединяются датчик глубины разрешением 2 МП и двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера – 13 Мп, также со сдвоенной светодиодной вспышкой.
Tecno Camon 30S оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Однако у него нет разъема для наушников 3,5 мм. Емкость АКБ составляет 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки составляет всего 33 Вт, что меньше, чем у других представителей серии.
Из особенностей дизайна отметим, что задняя панель синей версии Tecno Camon 30S может менять свой цвет под воздействием солнечного света. Цветовая гамма Blue меняется от светло-фиолетового до темно-синего при воздействии солнечного света. Также есть цвета Nebula Violet (который выглядит более светло-фиолетовым в темноте), Celestial Black и Dawn Gold.
Tecno Camon 30S уже доступен в Пакистане, где представлена только одна конфигурация — топовая 8/256 ГБ, которая обойдется примерно в 215 долларов США.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] VoWiFi: Большое свершение Вымпелком – VoWiFi запущена во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Hot 50 4G с чипсетом Helio G100 и 6,78-дюймовым экраном FHD+ / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Motorola пообещала для Moto G75 5G обновлять ПО в течение 6 лет / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Zero Flip – первый складной смартфон Infinix / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Meizu Lucky 08 – смартфон со ставкой на AI по средней цене / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 9 5G – бюджетный смартфон для поколения «альфа» / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru