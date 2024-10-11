Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

11.10.2024, MForum.ru

Tecno представила смартфоны Camon 30 и 30 Pro в феврале. Одним из ключевых различий между ними было то, что Pro поддерживает 5G-сети и базируется на чипсете Dimensity 8200 Ultimate, в то время как базовая модель Camon 30 – основана на Helio G99 Ultimate и поддерживает только сети 4G.

Новый Tecno Camon 30S представляет собой также 4G-смартфон, но на базе чипа Helio G100. Конфигурации памяти включают варианты 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. За счет виртуальной памяти объем ОЗУ можно увеличить вдвое.

Диагональ экрана Tecno Camon 30S составляет 6,78 дюйма при разрешении FHD+ и частоте обновления 120 Гц. Экран представляет собой изогнутую OLED-панель с пиковой яркостью 1300 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Это 10-битная панель со 100% покрытием цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass (версия неизвестна). В части защиты от влаги и пыли речь идет о рейтинге IP53, а экран умеет корректно распознавать касания мокрыми пальцами.

Тыловая камера – 50 Мп сенсор с датчиком 1/1,56 дюйма (Sony IMX896) и оптической стабилизацией изображения. К ней присоединяются датчик глубины разрешением 2 МП и двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера – 13 Мп, также со сдвоенной светодиодной вспышкой.

Tecno Camon 30S оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Однако у него нет разъема для наушников 3,5 мм. Емкость АКБ составляет 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки составляет всего 33 Вт, что меньше, чем у других представителей серии.

Из особенностей дизайна отметим, что задняя панель синей версии Tecno Camon 30S может менять свой цвет под воздействием солнечного света. Цветовая гамма Blue меняется от светло-фиолетового до темно-синего при воздействии солнечного света. Также есть цвета Nebula Violet (который выглядит более светло-фиолетовым в темноте), Celestial Black и Dawn Gold.

Tecno Camon 30S уже доступен в Пакистане, где представлена только одна конфигурация — топовая 8/256 ГБ, которая обойдется примерно в 215 долларов США.