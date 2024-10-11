Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

MForum.ru

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

11.10.2024, MForum.ru

Tecno представила смартфоны Camon 30 и 30 Pro в феврале. Одним из ключевых различий между ними было то, что Pro поддерживает 5G-сети и базируется на чипсете Dimensity 8200 Ultimate, в то время как базовая модель Camon 30 – основана на Helio G99 Ultimate и поддерживает только сети 4G.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Новый Tecno Camon 30S представляет собой также 4G-смартфон, но на базе чипа Helio G100. Конфигурации памяти включают варианты 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. За счет виртуальной памяти объем ОЗУ можно увеличить вдвое.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Диагональ экрана Tecno Camon 30S составляет 6,78 дюйма при разрешении FHD+ и частоте обновления 120 Гц. Экран представляет собой изогнутую OLED-панель с пиковой яркостью 1300 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Это 10-битная панель со 100% покрытием цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass (версия неизвестна). В части защиты от влаги и пыли речь идет о рейтинге IP53, а экран умеет корректно распознавать касания мокрыми пальцами.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Тыловая камера – 50 Мп сенсор с датчиком 1/1,56 дюйма (Sony IMX896) и оптической стабилизацией изображения. К ней присоединяются датчик глубины разрешением 2 МП и двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера – 13 Мп, также со сдвоенной светодиодной вспышкой.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Tecno Camon 30S оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Однако у него нет разъема для наушников 3,5 мм. Емкость АКБ составляет 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки составляет всего 33 Вт, что меньше, чем у других представителей серии.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Из особенностей дизайна отметим, что задняя панель синей версии Tecno Camon 30S может менять свой цвет под воздействием солнечного света. Цветовая гамма Blue меняется от светло-фиолетового до темно-синего при воздействии солнечного света. Также есть цвета Nebula Violet (который выглядит более светло-фиолетовым в темноте), Celestial Black и Dawn Gold.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

Tecno Camon 30S уже доступен в Пакистане, где представлена только одна конфигурация — топовая 8/256 ГБ, которая обойдется примерно в 215 долларов США.

Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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