Телеком: Чипсеты 3GPP IoT

19.12.2018, MForum.ru

Существует 26 чипсетов (модемов и интегрированных процессоров/платформ), разработанных специально для приложений M2M и IoT, которые обеспечивают поддержку LTE Cat-1, Cat-M1 и Cat-NB1/NB2 в пользовательских устройствах. Из базы GSA было удалено три чипсета, в отношении которых было выявлено, что они не обладают встроенной поддержкой RF и функциональностью модема.

На графике показаны доли чипсетов, обеспечивающих поддержку абонентских устройств Cat-NB1/NB2, Cat-1, Cat-M1.

В таблице ниже приведен список чипсетов 3GPP IoT.

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теги: 3GPP IoT

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