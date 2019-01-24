Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля

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Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля

24.01.2019, MForum.ru

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В середине февраля китайская компания Meizu может представить смартфон M9 Note, который получит 48 Мп сенсор тыловой камеры. Речь идет о сенсоре Samsung GM1 размером 1/2" с пикселем 0,8 мкм. По умолчанию разрешение фотографий составит 12 Мп, а за счет объединения пикселей (4-в-1) можно считать, что речь идет о пикселях 1,6 мкм.

Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля

Основатель Meizu Хуан Чжан уже подтвердил эту информацию. Кроме того, он сообщил что M9 Note будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 675 . Это чипсет использует ядра Kryo 460, графический процессор Adreno 612 и выпускается по нормам 11 нм технологического процесса. В части производительности Snapdragon 675 набирает около 170 000 баллов в тесте AnTuTu. Кроме того, Meizu M9 Note будет оснащен батареей емкостью 4000 мАч. Возможная цена составит от 1000 юаней, а значит Meizu M9 Note будет конкурировать с недавно анонсированным Redmi Note 7.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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