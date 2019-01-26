Телеком: Московский МегаФон сообщает о росте интернет-трафика в перегонах

MForum.ru
26.01.2019,
Пресс-служба московского МегаФона сообщает о росте интернет-трафика в метро. В частности, в перегонах, где предоставляются услуги, трафик вырос в 14 раз (+1291,7%). В декабре 2018 года общий объем интернет-трафика на станциях метро вырос на 91% год к году. Компания объясняет это ростом покрытия LTE в Московском метро, хотя, конечно, свою лепту внесли также рост проникновения смартфонов с поддержкой LTE, а также рост потребления трафика интернета в среднем на абонента.
На сегодня по данным компании LTE-доступ к сети МегаФон обеспечивается на всех станциях и более, чем в 60 перегонах (Кольцевая и Серпуховско-Тимирязевская линии), а также на центральных участках Сокольнической, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий.
Наибольший трафик "генерят" станции в пределах Кольцевой линии или на ней, особенно Курская. Также существенный трафик характерен для пересадочных станций, связывающих две или более линий, кроме Сухаревской. Если говорить об этом показателе применительно к перегонам, то самыми "качающими" оказались перегоны за пределами Кольцевой линии и перегоны Кольцевой линии.
Рост потребления интернет-трафика в московской подземке - закономерное явление. Если бы не "диверсия", в рамках которой москвичам годами пытались навязать плохо работающий Wi-Fi вместо услуг сотовой связи, покрытие сотовых операторов в Московском метро было бы намного лучшим, чем сейчас. Тем не менее, операторы наверстывают пропущенное не по их вине, что называется, ударными темпами. Будем надеяться, что руководство метро учло ошибки прежних лет и не будет более ставить палки в колеса конкуренции сотовых операторов в метрополитене.
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теги: МегаФон Москва московский метрополитен связь в метро
© Алексей Бойко,
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