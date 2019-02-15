Телеком: Samsung может выиграть от проблем Huawei

MForum.ru
15.02.2019,
Проблемы Huawei могут стать шансом для Samsung на рынке оборудования инфраструктуры.
История вокруг Huawei, связанная то ли с кибербезопасностью, то ли с борьбой США против крупных и высокотехнологичных китайских компаний в целом, оказывает давление на выбор операторами решений 5G. Если раньше они выбирали, минимум, из трех основных вендоров - Huawei, Ericsson и Nokia, то сейчас все свелось к своего рода дуополии. Разумеется, операторам это не нравится, поэтому у тех, кто опоздал в поезд поставок решений для сетей мобильной связи, пропустив этапы 2G, 3G. LTE, появляется возможность запрыгнуть на подножку. Или улучшить свою позицию на мировом рынке вендоров решений инфраструктуры сотовой связи и мобильного ШПД.
Один из возможных бенефициаров истории с Huawei - компания Samsung. Сейчас по данным Reuters в Samsung идет поспешное укрепление соответствующего подразделения компании менеджментом и другими сотрудниками, переброшенными из подразделения, занимающегося темой мобильных телефонов. Можно предположить, что в Samsung хотят обернуть ситуацию в свою пользу, сократив отрыв от таких европейских лидеров рынка, как Ericsson и Nokia.
Операторы не прочь получить альтернативу этим двум компаниям, например, в Orange благосклонно отнеслись к показам корейского решения 5G в Японии, организованным для технического директора компании. В Orange намерены испытать решения 5G Samsung во Франции. Это, конечно, не гарантия закупок у Samsung, но шаг в этом направлении.
Конечно, нарастить свою долю рынка для Samsung будет нелегко. Во-первых, она очень мала, на сентябрь 2018 года по оценкам Dell’Oro Group, она составляла порядка 3%. Во-вторых, если ZTE в текущей ситуации вряд ли можно рассчитывать что-то выиграть на волне скандалов вокруг Huawei, то у Cisco и NEC шансы улучшить свою рыночную позицию есть.
Рынком с высоким потенциалом успеха для Samsung может стать Индия, здесь Reliance Jio планирует в первых рядах проапгрейдить свою сеть LTE до 5G. И учитывая отношение индийцев к Huawei, у Samsung неплохие шансы для получения контракта. Еще более интересен для корейцев рынок США, у Samsung есть контракты с AT&T, Verizon и Sprint, но они могут быть не слишком объемными. Почти наверняка Samsung получит один или более контракт на поставку решений 5G в Южной Корее, есть шансы и на получение одного или более контрактов в Японии. По материалам: mobileworldlive.com.
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теги: 5G пятое поколение Huawei Samsung вендоры
© Алексей Бойко,
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