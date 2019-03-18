Слухи: Samsung Galaxy A2 Core – самый доступный смартфон Samsung 2019 года

18.03.2019, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился информацией о новом сверхбюджетном смартфоне Samsung. Новинка получит имя Galaxy A2 Core. С большой долей вероятности речь идет о смартфоне на платформе Android Go – по слухам объем ОЗУ составит 1 Гб.

Также в активе Samsung Galaxy A2 Core ожидается чипсет Exynos 7870 с 8-ядерным процессором. Остальные подробности пока не сообщаются. Судя по фото новинка получит экран с соотношением сторон 16:9, одиночную камеру (возможное разрешение 8 Мп), а диагональ ее экрана составит менее 5 дюймов. Интересно, какая будет цена?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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