Микроэлектроника: Микрон выпустил первый отечественный UHF RFID чип

MForum.ru
19.03.2019,
Микрон выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M, предназначенного для создания радиочастотных идентификационных RFID-меток дальнего действия.
Чип UHF RFID серии MIK_NT1025M это однокристальный микроконтроллер с пользовательской памятью 64 бит и памятью EPC 192 бит, что позволяет записывать в метку как уникальный идентификатор, так и, например, параметры маркированного объекта.
«Таким образом, Микрон укрепляет свои позиции лидера отрасли, предложив рынку новый отечественный чип, который позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации, как для государственных проектов, так и для цифровизации производства в соответствии с задачами программы «Цифровая экономика», - сообщил первый заместитель генерального директора-операционный директор ПАО «Микрон» Виталий Студитских. – Также мы видим определенный экспортный потенциал, так как в мире менее десяти компаний в настоящее время массово производят чипы для UHF меток, и мы теперь одни из них».
Новый микрочип в составе метки считывается на расстояниях до 10 м, что позволяет применять для различных целей: автоматизации производства, прослеживаемости товаропотоков, логистического, торгового и складского учета, для инвентаризации, контроля доступа, безопасности и контрафакта, а также в других процессах и системах. По заявлению ПАО "Микрон", стоимость чипа "сопоставима с аналогами зарубежных компаний"ю
По данным RAIN RFID Alliance, рост потребления RFID меток в 2018 году составил 23% к 2017 году. Нет сомнений, что в ближайшие годы объемы потребления меток RFID продолжат расти. Пресс-релиз "Микрон".
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теги: микроэлектроника полупроводники RFID Микрон
© Алексей Бойко,
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