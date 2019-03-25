Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч

25.03.2019, MForum.ru

На краудфандинговой платформе IndieGoGo компания Avenir Telecom запустила сбор средств на запуск в производство смартфона P18K. Новинка была показана MWC 2019 и вызвала широкий интерес публики.

Сбор средств будет проходить с 20 марта по 29 апреля текущего года. Первые 200 спонсоров получат устройство со скидкой $150. Цель проекта набрать $1,2 млн, что соответствует предварительному заказу чуть более 200 единиц устройства.

В части спецификаций речь идет о 6,2-дюймовом дисплее разрешением FullHD+ с соотношением сторон 18:9, чипсете MediaTek Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой (12+5+2 Мп) и двойной фронтальной (16+2 Мп) камерах, а также Android 9.0 Pie.

По заявлению производителя аккумулятора емкостью 18 000 мАч хватит на 50 дней в режиме ожидания, 100 часов в режиме музыкального плеера или 48 часов непрерывного просмотра видео. Розничная цена P18K составит $699.