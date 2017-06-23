Роботренды: Новости робототехники и БЛА 23.06.2017

В Самаре тестируют подводный планер. Пока что в бассейне Автономные подводные роботы планирующего типа выпускаются в целом ряде стран. Для России это пока что еще, скорее диковинка. Тем не менее, отечественные разработчики темой занимаются. В частности, в самарской Russian Bionics Lab.



