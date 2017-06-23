Роботренды: Новости робототехники и БЛА 23.06.2017

MForum.ru
23.06.2017,
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В Самаре тестируют подводный планер. Пока что в бассейне
Автономные подводные роботы планирующего типа выпускаются в целом ряде стран. Для России это пока что еще, скорее диковинка. Тем не менее, отечественные разработчики темой занимаются. В частности, в самарской Russian Bionics Lab.
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Комплект Sony KOOV для обучения детей кодированию и робототехнике
На этой неделе компания Sony Global Education запустила новую краудфандинговую кампанию на платформе Indiegogo для разработанного ею комплекта Sony KOOV. Платформа задействована ради получения обратной связи от родителей юных робототехников. С помощью отзывов компания надеется усовершенствовать свой продукт.
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Нормы гражданского права о робототехнике и Хартия робототехники
Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 года. В резолюции приведены рекомендации для Европейской комиссии относительно норм гражданского права о роботехнике (2015/2013(INL)).
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