Микроэлектроника: Американские компании по прежнему занимают крупнейшую долю на рынке продаж ИМС

MForum.ru
27.03.2019,
При этом производители из Китая показывают самый быстрый рост с 2019 года и сейчас занимают уже 13% на фаблесс-рынке.
На диаграмме показаны доли фаблесс-производителей ИМС, сгруппированные по местоположению штаб-квартиры.
C 2010 года основной прирост доли рынка показывают китайские производители. На конец 2018 года их доля достигает 13%, тогда как по итогам 2010 года она оценивалась на уровне 5%. В 2018 году четыре из пяти наиболее быстрорастущих фаблесс производителей микросхем (с объемом продаж более $200 млн в год) были компаниями из Китая (BitMain, ISSI, Allwinner, HiSilicon). Однако, если исключить внутренние заказы (например, 90% продукции HiSilicon потребляет компания Huawei), ZTE и Datang, то доля продаж китайских фаблесс-производителей микросхем сократится примерно вдвое до 7%.
Европейские компании контролируют всего около 2% фаблесс производителей по итогам 2018 года, что означает существенное сокращение приходящегося на них рынка с 4% на конец 2010. Частично потери объясняются поглощением второго по величине фаблесс-производителя CSR американской компанией Qualcomm в 1q2015. А также приобретение расположенного в Германии бизнеса Lantiq американской компанией Intel в 2q2015. После этого в списке Топ-50 фаблесс-производителей Европы остались только британская Dialog (объемы продаж в $1.44 млрд в 2018 году) и норвежская Nordic ($271 млн в 2018 году).
Среди японских производителей в Топ-50 фаблесс-компаний в 2018 году вошел только бизнес Megachips, который в 2018 году увеличил объемы своих продаж на 19% до $760 млн. Южная Корея также представлена в списке одной компанией - Silicon Works, которая показала в 2018 году рост продаж на 17% до $718 млн.
В целом объемы продаж фаблесс-производителей в 2018 году выросли до $8.3 млрд, что соответствует приросту на 8% год к году. В целом, 16 из Топ-50 фаблесс-производителей показали результаты лучше среднерыночных, которые в 2018 году составляли 14%. В целом, 21 из 50 фаблесс-производителей зафиксировал темпы роста, измеряемые двузначными числами, а 5 компаний показали сокращение объемов, измеряемое двузначными числами. Пять фабов - китайские BitMain, ISSI, Allwinner и HiSilicon, а также американская NVidia показали рост выше чем на 25%.
Наиболее быстрорастущим фаблесс-бизнесом оказалась китайская BitMain, показавшая рост в 197%. Следует отметить, что называть эту компанию производителем микросхем это изрядная натяжка. BitMain - это поставщик электронных систем, предназначенных для майнинга криптовалюты. Поскольку компания не продает микросхемы на открытом рынке, ситуация схожа с Apple - объемы продаж чипов BitMain по сути равны стоимости микросхем, которые BitMain закупает у своего единственного поставщика - компании TSMC.
BitMan, согласно оценкам участников рынка, удерживает 84% рынка криптомайнингового оборудования в 2018 году. Компания быстро нарастила долю по объему продаж в последние три года. Общий объем продаж BitMain оценивался в $278 млн в 2016 году, в $2.5 млрд в 2017 году, и в $4.4 млрд в 2018 году. Продажи оборудования компанией тесно связаны с курсами крипты, особенно биткоина. Из-за обрушения курса биткоина с $18 тысяч в январе 2018 года до $3.5 тысяч в декабре 2018 года, в IC Insights оценивают сокращение объемов продаж BitMain с $2.8 млрд в 1H2018 до $1.6 млрд в 2H2018.
В IC Insights считают, что рост и последующее сокращение объемов продаж оборудования BitMain с 2016 года оказали наиболее существенное влияние на волатильность объемов продаж TSMC на рынке Китая в последние два года.
В целом, по мнению IC Insights, большинство крупных участников рынка фаблесс-производителей ИМС продолжат показывать хорошие результаты и поможет крупным фаундри продолжать показывать хорошие объемы продаж (TSMC, GlobalFoudries, Samsung, UMC и другим). Кроме того, из-за продолжающегося роста входных барьеров: высоких затрат на проектирование, усложнения доступа к венчурному капиталу и т.п., крупные фаблесс-производители появляются все реже. А потому в IC Insights ожидают, что суммарная доля топовых компаний, входящих в список IC Insights, будет нарастать в ближайшие годы.
Источник: icinsights.com.
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теги: микроэлектроника полупроводники фаблесс производители фабы IC Insights
© Алексей Бойко,
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