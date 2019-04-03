Телеком: МТС запустила Wi-Fi Calling в Новосибирске и области

03.04.2019, MForum.ru

МТС запустила Wi-Fi Calling в Новосибирске и области. Действует здесь и VoLTE компании. Сети LTE МТС в Новосибирской области используют частоты 2600, 2100, 1800 и 800 МГц, охват >90% жителей. Для пользования услугами на совместимых с ними устройствах у абонента должна быть подключена бесплатная услуга "Интернет-звонки". Пресс-релиз компании.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком услуги МТС WFC Новосибирск Новосибирская область