Телеком: Qualcomm Technologies объявил о запуске трех новых платформ для хайэндовых и средних по цене устройств - 730, 730G и 655.

10.04.2019, MForum.ru

Qualcomm Technologies объявил о запуске трех новых платформ для хайэндовых и средних по цене устройств - 730, 730G и 655. Это расширит спектр устройств со встроенным AI и мощными игровыми возможностями.

Snapdragon 730

Процессор Qualcomm Hexagon 688 по технологии 8 нм поддерживает как скалярные, так и векторные (HVX) расчеты, а также Hexagon Tensor Accelerator.

Поддержка Qualcomm Spectra 350, включая Computer Vision ISP, вчетверо более экономичную, чем компьютерное зрение прежнего поколения. Может работать в режиме 4K HDR в портретном режиме.

Qualcomm Adreno 618 GPU для гейминга и интегрированная библиотека Vulkan 1.1.

Qualcomm Kryo 470 CPU и Adreno 618 GPU.

Встроенный модем Snapdragon X15 LTE (до 800 Мбит/c), готовый к работе с Wi-Fi 6

Snapdragon 730G Mobile Platform

"Игровой" процессор, на что указывает буква G. Визуализация графики на 15% быстрее, чем в Snapdragon 730.

Процессор оптимизирован под ряд игр с самым высоким рейтингом в мире.

Функция Junk Reduction (сглаживания рывков) при работе в режиме 30 fps.

Анти-читерские расширения.

Управление задержками при работе с Wi-Fi оптимизирует настройки конфигурации при работе с Wi-Fi.

Поддержка режима "замедленной съемки" 960 кадров в секунду

Сниженная можность активации голосом.

Snapdragon 665 Mobile Platform

Расширение линейки SoC 6. Интеллектуальные возможности для мобильных игр, улучшенная работа с камерой

AI Engine 3-го поколения

Hexagon 686 - процессор / Kruo 260

Поддержка камеры с использованием Qualcomm Spectra 165 и расширенных функциональностей: гибридный автофокус, оптический зум, запись видео с нулевой выдержкой, тройная камера с поддержкой телеобъектива, широкоугольной камеры и ультра-широкоугольной камеры. Поддержка разрешений до 48 мпикс.

Гейминг: поддержка новейших популярных игр с высокой частотой кадров, плавным взаимодействием, объемным звуком.

Графический процессор Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1

Поддержка aptX Adaptive Audio и Qualcomm Aqstic.

Модем Snapdragon X12 LTE (до 600 Мбит/c), встроенная поддержка Wi-Fi 802.11ac

Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 730, 730G, 665 появятся в середине 2019 года.

Пресс-релиз компании Qualcomm.

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