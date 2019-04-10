Телеком: Qualcomm Technologies объявил о запуске трех новых платформ для хайэндовых и средних по цене устройств - 730, 730G и 655.

MForum.ru
10.04.2019,
Qualcomm Technologies объявил о запуске трех новых платформ для хайэндовых и средних по цене устройств - 730, 730G и 655. Это расширит спектр устройств со встроенным AI и мощными игровыми возможностями.
Snapdragon 730
Процессор Qualcomm Hexagon 688 по технологии 8 нм поддерживает как скалярные, так и векторные (HVX) расчеты, а также Hexagon Tensor Accelerator.
Поддержка Qualcomm Spectra 350, включая Computer Vision ISP, вчетверо более экономичную, чем компьютерное зрение прежнего поколения. Может работать в режиме 4K HDR в портретном режиме.
Qualcomm Adreno 618 GPU для гейминга и интегрированная библиотека Vulkan 1.1.
Qualcomm Kryo 470 CPU и Adreno 618 GPU.
Встроенный модем Snapdragon X15 LTE (до 800 Мбит/c), готовый к работе с Wi-Fi 6
Snapdragon 730G Mobile Platform
"Игровой" процессор, на что указывает буква G. Визуализация графики на 15% быстрее, чем в Snapdragon 730.
Процессор оптимизирован под ряд игр с самым высоким рейтингом в мире.
Функция Junk Reduction (сглаживания рывков) при работе в режиме 30 fps.
Анти-читерские расширения.
Управление задержками при работе с Wi-Fi оптимизирует настройки конфигурации при работе с Wi-Fi.
Поддержка режима "замедленной съемки" 960 кадров в секунду
Сниженная можность активации голосом.
Snapdragon 665 Mobile Platform
Расширение линейки SoC 6. Интеллектуальные возможности для мобильных игр, улучшенная работа с камерой
AI Engine 3-го поколения
Hexagon 686 - процессор / Kruo 260
Поддержка камеры с использованием Qualcomm Spectra 165 и расширенных функциональностей: гибридный автофокус, оптический зум, запись видео с нулевой выдержкой, тройная камера с поддержкой телеобъектива, широкоугольной камеры и ультра-широкоугольной камеры. Поддержка разрешений до 48 мпикс.
Гейминг: поддержка новейших популярных игр с высокой частотой кадров, плавным взаимодействием, объемным звуком.
Графический процессор Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1
Поддержка aptX Adaptive Audio и Qualcomm Aqstic.
Модем Snapdragon X12 LTE (до 600 Мбит/c), встроенная поддержка Wi-Fi 802.11ac
Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 730, 730G, 665 появятся в середине 2019 года.
Пресс-релиз компании Qualcomm.
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теги: Qualcomm чипы чипсеты мобильная платформа новинки
© Алексей Бойко,
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