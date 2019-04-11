Телеком: Билайн предлагает 1 ГБ скоростного трафика в роуминге за 99 рублей

MForum.ru
11.04.2019,
Подробную информацию компания обещает только 18 апреля, а пока что "тизер" акции выглядит следующим образом. Речь идет об услуге "Безлимитный интернет в роуминге", которая в обновленном виде пока что будет доступна только клиентам предоплатной системы.
До обновления услуги "Безлимитный интернет в роуминге" 1 ГБ мобильного ШПД за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги "Продли скорость" и обходился в 1500 руб. В обновленном варианте услуги "Безлимитный интернет в роуминге" первые 100 МБ трафика в день предоставляются на неограниченной скорости, а затем, если они исчерпаны, автоматически подключится дополнительный пакет 1 ГБ, также на максимальной скорости. При этом со счета абонента спишется 99 рублей.
В Билайн подчеркивают, что списание произойдет только по факту начала использования мобильного интернета. Если не израсходован первый, отдельный пакет в 100 МБ трафика, то 99 рублей в эти сутки не списываются, а дополнительный пакет не активируется.
В обновленном виде услуга "Безлимитный интернет в роуминге" будет доступна с 18 апреля в более, чем 100 странах мира. Подключить услугу можно заранее в мобильном приложении "Мой Билайн" или даже после прибытия другую страну - командой *110*20171#. Если отключить дополнительный пакет, то скорость мобильного интернета составит 128 Мбит/c после исчерпания первых 100 МБ. В таком режиме можно воспользоваться, например, мессенджером или просмотреть почту.
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теги: Билайн ВымпелКом международный роуминг мобильный интернет интернет за границей тарифы
© Алексей Бойко,
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