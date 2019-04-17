Телеком: Tele2 вложит в Волгоградской области 750 млн рублей

17.04.2019, MForum.ru

Tele2 сообщает о об очередном из многих десятков соглашений о сотрудничестве в сфере развития услуг связи, которые в нашей стране в последние годы стали обязательным атрибутом работы оператора в том или ином регионе.

Из конкретики - оператор обещает в 2019 году расширять и модернизировать сеть LTE в Волгограде и более, чем в 20 районах области. Охват покрытием 3G и LTE в компании оценивают на уровне 89% и 82% соответственно, а в зоне "голосового покрытия" и вовсе 99,4% населения. Впрочем, к таким оценкам я отношусь со скепсисом. Существенно, что в 2019 году Tele2 обещает обеспечить мобильной связью и ШПД (2G/3G/LTE) 10 пунктов, находящихся вне зоны покрытия другими сотовыми операторами и еще 17, где пока что нет Tele2.

Пресс-релиз компании Tele2.

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теги: телеком Tele2 Волгоградская область