Телеком: За пользование 5G придется платить больше?

MForum.ru

Телеком: За пользование 5G придется платить больше?

28.04.2019, MForum.ru

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Гендиректор AT&T прогнозирует более высокие тарифы на подключенность к сети 5G. В компании предполагают, что тарифные планы на ШПД в мобильных сетях 5G будут больше похожи на пакетные, включая, в частности, ограничения по объему трафика в месяц, а также по скорости скачивания данных.

5g

Сети 5G обещают потребителям возможность повышения средних скоростей в сети и уменьшения задержек во времени передачи сигнала. То есть качество услуг 5G теоретически должно быть выше, чем в сетях LTE. Операторы, похоже, не прочь подзаработать, предложив абонентам оплатить улучшение качества услуг ШПД. Для этого в AT&T, вероятно, введут тарифные планы со стоимостью, зависящей от максимально возможной скорости доступа. Тем самым, оператор намеревается зарабатывать на тех, для кого скорость имеет значение. По-сути, это будет модель ценообразования, похожая на ту, что мы сегодня можем наблюдать у операторов фиксированной связи.

Пока что в AT&T не осмелились пугать первых пользователей необходимостью повышения расходов, да и не жалко пускать абонентов в практически пустую пока что сеть без дополнительной оплаты, но в течение 2-3 лет в компании могут ввести соответствующие коррективы тарифов.

Сейчас в сетях мобильного ШПД не принято ограничивать пиковые или средние скорости передачи данных в сторону абонентских устройств. Но если ввести такой подход, то пользование сетью станет более комфортным для большинства абонентов за счет того, что снизится потребление трафика сверхтяжелыми и тяжелыми абонентами, не готовыми платить за свои аппетиты премию. Могут вырасти и доходы оператора, ведь кто-то наверняка предпочтет заплатить больше за комфортное пользование услугами.

Рассуждать о тарифных планах 5G пока что рано, ведь несмотря на первые запуски сетей 5G в США, еще не существует значимого покрытия 5G в этой стране, оно может появиться ближе к концу 2020 года. Несмотря на объявленные запуски сети 5G в 12 городах, сеть AT&T еще не стала полностью готовой к приему всех желающих. Взять хотя бы абонентские устройства, на сегодня американцам предлагается лишь одна модель мобильного роутера (хот-спота) Nighthawk 5G Hotspot, тогда как многие потенциальные абоненты 5G AT&T предпочли бы приобрести смартфон 5G. А если этом году без поддержки 5G выйдет и iPhone, что вполне вероятно, это также не будет способствовать бурному росту числа абонентов 5G в США.

Спекулировать о потенциале нового подхода к тарифам на 5G в России было бы и вовсе несерьезно. Давайте вначале дождемся ясности в вопросе о сроках, когда отечественные операторы смогут перейти от так называемого "тестирования" к реальному строительству сетей 5G, поймем, в каких частотных диапазонах будут сооружаться сети. Тем не менее уже сейчас можно предположить, что в России практически не найдется желающих платить дополнительно за 5G в диапазонах ниже 6 ГГц. К тому же для операторов быстрая миграция абонентов в сети 5G не менее важна, чем для абонентов, в противном случае сети 4G могут оказаться безнадежно перегруженными уже в ближайшие годы.

Источник: appleinsider.com

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теги: телеком пятое поколение 5G США

© Алексей Бойко, MForum.ru

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