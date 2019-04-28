Телеком: За пользование 5G придется платить больше?

MForum.ru
28.04.2019,
Гендиректор AT&T прогнозирует более высокие тарифы на подключенность к сети 5G. В компании предполагают, что тарифные планы на ШПД в мобильных сетях 5G будут больше похожи на пакетные, включая, в частности, ограничения по объему трафика в месяц, а также по скорости скачивания данных.
Сети 5G обещают потребителям возможность повышения средних скоростей в сети и уменьшения задержек во времени передачи сигнала. То есть качество услуг 5G теоретически должно быть выше, чем в сетях LTE. Операторы, похоже, не прочь подзаработать, предложив абонентам оплатить улучшение качества услуг ШПД. Для этого в AT&T, вероятно, введут тарифные планы со стоимостью, зависящей от максимально возможной скорости доступа. Тем самым, оператор намеревается зарабатывать на тех, для кого скорость имеет значение. По-сути, это будет модель ценообразования, похожая на ту, что мы сегодня можем наблюдать у операторов фиксированной связи.
Пока что в AT&T не осмелились пугать первых пользователей необходимостью повышения расходов, да и не жалко пускать абонентов в практически пустую пока что сеть без дополнительной оплаты, но в течение 2-3 лет в компании могут ввести соответствующие коррективы тарифов.
Сейчас в сетях мобильного ШПД не принято ограничивать пиковые или средние скорости передачи данных в сторону абонентских устройств. Но если ввести такой подход, то пользование сетью станет более комфортным для большинства абонентов за счет того, что снизится потребление трафика сверхтяжелыми и тяжелыми абонентами, не готовыми платить за свои аппетиты премию. Могут вырасти и доходы оператора, ведь кто-то наверняка предпочтет заплатить больше за комфортное пользование услугами.
Рассуждать о тарифных планах 5G пока что рано, ведь несмотря на первые запуски сетей 5G в США, еще не существует значимого покрытия 5G в этой стране, оно может появиться ближе к концу 2020 года. Несмотря на объявленные запуски сети 5G в 12 городах, сеть AT&T еще не стала полностью готовой к приему всех желающих. Взять хотя бы абонентские устройства, на сегодня американцам предлагается лишь одна модель мобильного роутера (хот-спота) Nighthawk 5G Hotspot, тогда как многие потенциальные абоненты 5G AT&T предпочли бы приобрести смартфон 5G. А если этом году без поддержки 5G выйдет и iPhone, что вполне вероятно, это также не будет способствовать бурному росту числа абонентов 5G в США.
Спекулировать о потенциале нового подхода к тарифам на 5G в России было бы и вовсе несерьезно. Давайте вначале дождемся ясности в вопросе о сроках, когда отечественные операторы смогут перейти от так называемого "тестирования" к реальному строительству сетей 5G, поймем, в каких частотных диапазонах будут сооружаться сети. Тем не менее уже сейчас можно предположить, что в России практически не найдется желающих платить дополнительно за 5G в диапазонах ниже 6 ГГц. К тому же для операторов быстрая миграция абонентов в сети 5G не менее важна, чем для абонентов, в противном случае сети 4G могут оказаться безнадежно перегруженными уже в ближайшие годы.
Источник: appleinsider.com
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком пятое поколение 5G США
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
22.04. [Новости компаний] Телеком: Билайн и НИУ ВШЭ запускают обучающую программу / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Телеком: Компания Swisscom и Ericsson 17 апреля 2019 года запустили первую в Европе сеть 5G с поддержкой мобильности / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC и Samsung сразятся за заказы на чипы 5G / MForum.ru
16.04. [Новости компаний] Телеком: Миллиметровый диапазон и 5G - опыт Qualcomm / MForum.ru
14.04. [Новости компаний] Телеком: Президент США делает ставку на 5G / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru