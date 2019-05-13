Телеком: "Ты тряси, тряси смартфон", предлагает МегаФон. За гигабайты

MForum.ru
13.05.2019,
И вновь МегаФон предлагает московским абонентам потрясти смартфон. Перед этим следует зайти в личный кабинет со смартфона. За это абонентам обещано персональное предложение в виде утроения трафика в пакете на полгода вперед.
Акция будет проходить с 13.05 по 30.06.2019 включительно. Если в течение срока действия награды абонент сменит ТП, пакет дополнительного интернета отключится и больше его подключить будет невозможно. Для пользования предложением номер разумеется не должен быть в блокировке.
Предложение хорошее, чего не скажешь о его "упаковке". Хорошо, что требуется всего лишь "ты тряси, тряси смартфон", а не, скажем спеть ему или сплясать. Но вот такие картинки использовать в рекламе, это вызывает раздражение.
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теги: телеком акции МегаФон тарифы
© Алексей Бойко,
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