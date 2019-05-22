Телеком: Роуминг. Билайн отменяет плату за входящие в поездках по стране

MForum.ru
22.05.2019,
Регуляторы "дожали" российских операторов по части отмены платы за входящие во внутристрановом роуминге. Теперь даже если абонент находится в зоне обслуживания другого российского оператора и зарегистрирован в этой сети, начислений за входящие вызовы не будет.
В частности, Билайн отменяет плату за входящие в таких ситуациях с 29 мая. Это касается как физических, так и юридических лиц. Аналогично не придется ничего платить, если абонент Билайн приедет в Крым. Бесплатность входящих не зависят от тарифного плана, не требуется ничего подключать.
Остальные условия не меняются. То есть продолжат действовать условия, введенные с 1 декабря 2017 года для физических лиц: если абонент Билайн зарегистрировался в сети другого оператора, например, в Ханты-Мансийском АО или Ямало-Ненецком АО, Бурятии или в Забайкалье, то исходящие обойдутся в 2.03 руб за 1 минуту за исходящие вызовы, 1 SMS и первые 3 МБ мобильного интернета.
Вчера об отмене платы за входящие звонки с 31 мая для абонентов, путешествующих в Крым заявила компания Tele2. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.
А вот цена интернета остается кусучей - 300 рублей в сутки, которые списываются со счета клиента в случае выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом в поездке, плата за услугу не взимается, обещает оператор. Умножим 300 руб. на 14 дней в отпуске... на число членов семьи... Ой-ой.
Можно было бы порадоваться, если не понимать, что теперь всем абонентам придется платить за льготы для тех, кто ездит по стране. Справедливо ли это? Разумеется нет. Но российским регуляторам важнее попиариться на этой "славной победе", чем здравый смысл. Да и среди абонентов найдется немало тех, кто посчитает, что рост цен на различные услуги операторов - приемлемая цена за то, что теперь не нужно волноваться за неконтролируемые расходы, связанные с входящими вызовами.
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теги: телеком роуминг Билайн ВымпелКом
© Алексей Бойко,
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