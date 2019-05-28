Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon

MForum.ru
28.05.2019,
Qualcomm и Lenovo совместно анонсировали Project Limitless - мобильный ПК с поддержкой 5G на базе Snapdragon 8cx. Компании заявляют, что речь идет о первой в мире платформе 7нм, специально созданной для ПК с поддержкой 5G.
Project Limitless построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G (8-ядер Kryo 495 CPU, 10 МБ кэш, 7 нм). Платформа включает модем 5G второго поколения Snapdragon X55 5G, который, кроме поддержки 5G обеспечивает работу в режиме LTE Cat.22, то есть пиковые скорости скачивания до 2.5 Гбит/c в сетях 4G/LTE.
Прототип Project Limitless PC представлен на выставке Computex Taipei 2019.
Более подробная информация об устройстве обещана уже в начале 2020 года.
В Qualcomm видят в проекте компьютер, который может быть интересен, как бизнесу, так и конечным потребителям. Заявляется сочетание энергоэффективности и производительности, а также безусловно высокоскоростного мобильного ШПД, обеспечиваемого модемом с поддержкой всех технологий, прежде всего LTE/5G (в sub6).
Из других параметров отмечу тактовую частоту процессора Snapdragon 8cx 2.8 ГГц и ОЗУ 16 ГБ, 512 ГБ NVM SSD. Нативных приложений под архитектуру ARM все еще намного меньше, чем под x86. Это означает, что такие приложения, как, например, Photoshop CC будет запускаться в режиме эмуляции Windows OS. Не будет ли при этом "тормозов", пока что не ясно.
Основное преимущство новинки будет связано с ее "везде подключенностью" (по мере развития покрытия 5G) и тем, что такой ПК будет долго работать без подзарядки. Дольше, чем устройства на базе Intel. Намного дольше, в зависимости от профиля пользования, устройство может потребовать подзарядки даже через несколько дней пользования.
Источники: engadget.com ; forbes.com
Интересно, как связана эта новость и вот этот прототип 5G ПК, который China Mobile и Lenovo показывали еще в феврале 2019 года?
Список ранних терминалов 5G с фотографиями и характеристиками - смотрите здесь.
теги: пятое поколение, Qualcomm, Lenovo, мобильные компьютеры, Snapdragon
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© Алексей Бойко,
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