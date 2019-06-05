Телеком: Первые видеовызовы 5G в России - вновь Питер-Хельсинки, как 28 лет тому назад

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Телеком: Первые видеовызовы 5G в России - вновь Питер-Хельсинки, как 28 лет тому назад

05.06.2019, MForum.ru

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Сегодня все слетаются в С.Петербург на ПМЭФ. Мероприятие скучное, но его традиционно отличает возможность увидеть в одном месте много "первых лиц", а иногда случаются и яркие события. Такие, как сегодняшний международный видеозвонок из российской сети 5G в С.Петербурге в Хельсинки.

5g

Кто и куда звонил: президент Ростелекома Михаил Осеевский и директор по инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе позвонили президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто.

Мероприятие "заряжено" исторической ассоциацией. 28 лет тому назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сотовой сети NMT-450 в России. 9 сентября 1991 года мэр С.-Петербурга Анатолий Собчак звонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл, США.

Много воды утекло с тех пор. И г-н Собчак не с нами, и в Сиэтл звонить стало не модно. Но, забудем хоть на минуту о политике.

Кроме звонка в Хельсинки, сегодня в России состоялся и еще один вызов 5G - он был призван демонстрировать техническую возможность совместного использования инфраструктуры 5G разными операторами. В этом звонке приняли участие директор по инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе и гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Звонки проводились с помощью серийного аппарата пятого поколения компании Oppo. Использовалось решение 5G компании Nokia.

Ниже привожу совместный пресс-релиз компаний, в нем вы можете почитать, что сказали первые лица участников звонка.

 

Пресс-релиз компаний МегаФон, Ростелеком, Nokia.

МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Москва. МегаФон, Ростелеком и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года, соединив северную столицу и Хельсинки.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G [1] ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки звонок совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сетях NMT-450 в России. Звонок был совершен 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентом МегаФона и абонентом Tele2. Звонок совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Президент «Ростелеком» Михаил Осеевский: «5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и пр.). Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия "Ростелекома" и МегаФона».

Директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе: «Санкт-Петербург - это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G - это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах».

Деметрио Руссо (Demetrio Russo), вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сделал следующий комментарий: 5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя. Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с МегаФоном, «Ростелекомом» в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G".

 

[1] Первый видеозвонок за пределы опытных и/или тестовых зон 5G, созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфона OPPO.

 

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теги: телеком Ростелеком МегаФон Nokia 5G пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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