Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro

14.06.2019, MForum.ru

Уже совсем скоро состоится анонс смартфонов семейства Huawei Nova 5. Новинки получат яркий дизайн и отличный набор спецификаций. В частности в сеть попали рендеры Huawei Nova 5 Pro в оранжевом, зеленом, лиловом и черном цветах.

В части спецификаций в активе Huawei Nova 5 Pro ожидается FullHD-экран с U-образным вырезом, чипсет Kirin 980, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 24 Мп камеру на передней панели, строенную тыловую камеру, а также Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Анонс новинки ожидается 21 июня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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